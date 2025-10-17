La Acadèmia Valenciana de la Llengua pide "respeto" a la Generalitat en su inicio de curso 2025-26

La Acadèmia Valenciana de la Llengua inaugura, de forma oficial, su nuevo curso académico 2025-26. Un curso ciertamente extraordinario porque llega envuelto de polémica política, con un recorte en su partida económica de los Presupuestos de la Generalitat y el anuncio del president, Carlos Mazón, de cambios internos y de denominación pese al desacuerdo de la institución.

En su discurso, la presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó, ha afirmado que la institución se encuentra en un momento "crítico". Cantó ha denunciado intentos de "desestabilizar" y "deslegitimar" la entidad y ha pedido públicamente a la Generalitat "respeto" hacia la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

PSPV-PSOE y Compromís muestran su apoyo a la Acadèmia

La ministra de Ciencia, la socialista valenciana Diana Morant, ha mostrado el apoyo del Gobierno a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, señala, por su parte, a PP y VOX por su trato político e institucional hacia la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

"Hemos decidido rescatarla desde el Gobierno de España y apoyar su actividad", reivindica la ministra Morant en declaraciones a los medios de comunicación. "Hoy iniciamos el curso con esas amenazas pero, también, con muchas fortalezas. Este es un mensaje de esperanza. Pase lo que pase, siempre hay una alternativa", defiende la ministra de Ciencia y Universidades, presente en la apertura del curso 2025-26 de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

"Que uno de los dos partidos [en referencia a PP y VOX] diga que quiere "ahogar" a la Acadèmia Valenciana es que quiere ahogar el consenso, la paz, la tolerancia y, en definitiva, la ciencia entre los valencianos", valora el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, también presente en el referido acto, celebrado en el Monasterio de Sant Miquel dels Reis de València.