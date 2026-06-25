VERANO 2026

Este es el dispositivo de extinción de incendios 2026 en la Comunitat Valenciana

La Generalitat invierte unos 300 millones de euros para un despliegue que contará con más de 4.400 profesionales

Amparo Piqueres

València |

La Generalitat Valenciana ha presentado en Enguera el dispositivo de prevención y extinción de incendios para el verano. Se trata del mayor operativo de la historia de la Comunitat Valenciana, con más de 4.400 profesionales y una inversión cercana a los 300 millones de euros.

El despliegue contará con medios aéreos y terrestres repartidos por todo el territorio para reforzar la vigilancia y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incendio.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que se trata de una inversión récord para proteger los montes valencianos y ha apelado a la responsabilidad ciudadana, recordando que nueve de cada diez incendios forestales tienen origen humano.

El president también ha pedido a la población que extreme las precauciones y que avise al 112 ante cualquier columna de humo.

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