Este es el dispositivo de extinción de incendios 2026 en la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha presentado en Enguera el dispositivo de prevención y extinción de incendios para el verano. Se trata del mayor operativo de la historia de la Comunitat Valenciana, con más de 4.400 profesionales y una inversión cercana a los 300 millones de euros.

El despliegue contará con medios aéreos y terrestres repartidos por todo el territorio para reforzar la vigilancia y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incendio.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que se trata de una inversión récord para proteger los montes valencianos y ha apelado a la responsabilidad ciudadana, recordando que nueve de cada diez incendios forestales tienen origen humano.

El president también ha pedido a la población que extreme las precauciones y que avise al 112 ante cualquier columna de humo.