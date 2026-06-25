Acció Ecologista Agró reitera que es necesario un marco regulador para actuar sobre las causas de los incendios forestales

La “Propuesta-informe sobre Prevención de Incendios Forestales en el País Valencià” elaborado por Acció Ecologista Agró considera que debe elaborarse un marco regulador para actuar sobre las causas que provocan los incendios forestales en la Comunitat Valenciana.

El estudio está centrado en la prevención de los incendios y como evitarlos sin embargo concluyen que en la actualidad la prevención es un fracaso puesto que en 50 años no ha mejorado la tarea de evitarlos. Afirman que en las dos últimas décadas se han producido los mismos incendios que en los años 70-80 del siglo pasado. Según Carles Arnal, portavoz de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista, es necesario replantearse las inversiones preventivas.

Una mayor vigilancia

Para ello apuesta por incrementar la vigilancia o regular mejor las actividades que pueden provocar incendios como por ejemplo las quemas agrícolas. Junto a esto el portavoz de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista afirma que deben reforzarse las campañas de concienciación.

Su propuesta será presentada la próxima semana en el marco del primer congreso internacional sobre incendios forestales impulsado por la Universitat Politècnica de València en Alcoi.