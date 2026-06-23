Castellón recibe ayudas para la prevención de incendios en 27 municipios de montaña en riesgo de despoblamiento

Un total de 27 municipios de la provincia de Castellón se beneficiarán de las ayudas concedidas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana para la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios en zonas de montaña en riesgo de despoblamiento.

Estas subvenciones forman parte de una línea de apoyo dotada con 700.000 euros en total, con un máximo de 20.000 euros por ayuntamiento beneficiario, destinada a reforzar el mantenimiento de terrenos forestales y reducir el riesgo de incendios en el entorno rural.

En el caso de Castellón, los fondos se destinarán a actuaciones como la mejora de la gestión forestal, la adquisición de equipamiento y el mantenimiento de espacios naturales municipales. También se contemplan intervenciones en el denominado interfaz urbano-forestal, clave para la prevención de incendios en áreas cercanas a núcleos habitados.

Los trabajos deberán ejecutarse en terrenos forestales de titularidad municipal o en propiedades privadas que cuenten con acuerdos de colaboración con los ayuntamientos, según recogen las bases de la convocatoria publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Entre los criterios de valoración aplicados se han tenido en cuenta la superficie forestal arbolada de cada municipio, la red de senderos registrada en el territorio y la renta per cápita, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el objetivo de priorizar a las localidades con mayores necesidades estructurales.

En la provincia de Castellón, los municipios beneficiarios son: Azuébar, Gaibiel, La Pobla de Benifassà, Sierra Engarcerán, Matet, Zorita del Maestrazgo, Aín, Algimia de Almonacid, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Bejís, Benassal, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Eslida, La Serratella, Morella, Palanques, Rossell, Arañuel, la Vall de Almonacid, Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrat, Xodos, Ludiente, Zucaina, Caudiel y Alcudia de Veo.

Estas ayudas buscan reforzar la capacidad de los pequeños municipios de interior para conservar su patrimonio natural, mejorar la seguridad frente a incendios forestales y contribuir al mantenimiento de la población en el medio rural.