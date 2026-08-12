Primeras imprudencias tras el cierre de los parques naturales de Castellón por el eclipse

El primer día de cierre de los seis parques naturales de la provincia de Castellón ya ha dejado las primeras imprudencias e incumplimientos de las restricciones de acceso. Una caravana ha sido interceptada circulando por una pista forestal en la Salzadella, uno de los municipios que sufrió un incendio durante el pasado fin de semana. También se ha detectado a personas que intentaban acceder a la zona de la base militar de El Toro y a la Peña Almodón, en Bejís. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha recordado que los accesos están expresamente prohibidos y ha hecho especial hincapié en evitar las zonas que han resultado afectadas recientemente por incendios forestales.

Las restricciones afectan desde esta madrugada a los seis parques naturales de la provincia: Tinença de Benifassà, Serra d’Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes y Serra d’Espadà. Permanecen cerrados los accesos y los centros de interpretación y está prohibida la circulación por caminos y pistas forestales, tanto en vehículo como a pie o en bicicleta. La Generalitat ha adoptado estas medidas ante el elevado riesgo de incendios, con la provincia incluida en el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo y con la situación 2 de emergencia activada.

El dispositivo especial se mantiene además durante una jornada especialmente complicada por la celebración del eclipse total de Sol, que está provocando desplazamientos hacia diferentes puntos de la provincia para observar el fenómeno.

En Castellón capital se ha instalado una base del Cecopi en la Casa dels Caragols para coordinar las posibles incidencias relacionadas con la movilidad y la emergencia. El operativo cuenta con refuerzos de bomberos forestales, voluntarios y efectivos de seguridad, mientras que los servicios sanitarios también han ampliado sus recursos, con especial atención a las posibles urgencias oftalmológicas derivadas de una observación incorrecta del eclipse.

Desde Emergencias insisten en que las prohibiciones no son una recomendación, sino medidas preventivas destinadas a evitar que una imprudencia pueda desencadenar un nuevo incendio en una jornada de riesgo extremo. Especialmente vigilados están los espacios naturales y las zonas recientemente afectadas por el fuego, donde el acceso puede dificultar además las labores de los equipos de emergencia si se produce cualquier incidencia.