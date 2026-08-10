Castellón ultima los escenarios para convertir el eclipse total de sol en un acontecimiento histórico

Castellón encara la recta final de los preparativos para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que reunirá a miles de personas en las playas de la ciudad. El Ayuntamiento ultima el montaje del Escenario Luna, situado en la playa del Gurugú, mientras este lunes comenzará la instalación del Escenario Sol, en el entorno del Planetario y la playa del Pinar. Ambos espacios contarán con grandes pantallas y concentrarán buena parte de la programación prevista durante la jornada.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que el Ayuntamiento lleva más de dos años trabajando en la organización de este acontecimiento, con una programación dirigida a familias, aficionados a la astronomía, expertos y visitantes. El objetivo, según ha señalado, es convertir las playas de Castellón en uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar del eclipse y seguir en directo cada fase del fenómeno.

La jornada contará además con la participación de destacados divulgadores científicos. En el Escenario Sol estarán Javier Santaolalla, Alfredo García, Aythami Soto, José Luis Oltra, Paula García y Katherine Cerón. Por su parte, el Escenario Luna estará coordinado por el biólogo Josep Calatayud, que realizará una retransmisión especial de su programa Control de Misión, acompañado por expertos como Sergio Hidalgo, Rocío Vidal —conocida en redes como La Gata de Schrödinger— y Doctor Fisión. La organización confía en que la combinación de ciencia, divulgación y el entorno de las playas convierta el 12 de agosto en una jornada para recordar.