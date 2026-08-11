Castellón habilita una zona de foodtrucks en el Grao para acompañar la jornada del eclipse

El Grao de Castellón contará este miércoles con una zona de foodtrucks con motivo del eclipse total de Sol. El espacio, ubicado en la calle Mascarat, estará abierto desde las 16.00 horas hasta las 2.00 de la madrugada y ofrecerá hamburguesas, pizzas, gofres y bebidas, además de bancos, sillas y zonas de sombra para quienes se desplacen hasta el distrito marítimo para disfrutar del fenómeno.

Esta oferta gastronómica se sumará a los chiringuitos de las playas y a los establecimientos hosteleros del Grao, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan prolongar su estancia antes y después del eclipse. La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que el Ayuntamiento ha preparado una experiencia completa para una jornada en la que se espera la llegada de miles de personas a Castellón.

Mientras tanto, los trabajos de montaje de los escenarios Sol, junto al Planetario y la playa del Pinar, y Luna, en la playa del Gurugú, han quedado finalizados este martes. Ambos espacios acogerán mañana actividades, conferencias y propuestas divulgativas con la participación de reconocidos científicos como Javier Santaolalla y Josep Calatayud. La programación incluirá además actividades infantiles, música, danza, teatro, proyecciones especiales en el Planetario y talleres de astronomía, y finalizará con una observación nocturna de las Perseidas.