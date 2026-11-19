A partir de este viernes se puede adquirir el bono comercio de la Diputación de Valencia que impulsa en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia. Una iniciativa orientada a los comercios de municipios de la provincia con una población inferior a 50.000 habitantes.

La campaña contempla la emisión de 200.000 bonos de 100 euros, de los que la Diputación financiará el 50 %, con el objetivo de movilizar hasta 20 millones de euros en compras en los establecimientos adheridos. Una cuantía que según José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, siempre es superior.

El saldo puede gastarse en varias operaciones y combinarse con descuentos u ofertas del comercio, teniendo el consumidor acceso en todo momento a la información sobre el mismo tanto a través de la web como de la App Bonos Comercio Cámara.

Natalia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, reitera que es importante fidelizar a los consumidores que realizan sus compras en alguno de los 261 municipios que pueden participar.

El bono podrán adquirirlo las personas mayores de 16 años, hasta agotar existencias o hasta el 31 de enero, a través de la web www.bonocomerciodival.com y podrá utilizarse en cualquiera de los más de 1800 establecimientos que se han adherido.

Tras la adquisición, la persona usuaria recibe un código QR que puede conservar en su móvil, incorporar a Wallet, descargar o imprimir. El establecimiento adherido valida el código y descuenta de forma automática el importe de la compra. En caso de que el comercio tenga dificultad en la lectura del QR, cada bono tiene asignado un código numérico de 16 cifras que el comerciante puede introducir para el cobra del producto o servicio.