"Xanthos", el nuevo poemario de José Fernández de Silva se presenta hoy en Madrid

Joaquín Fernández de Silva presenta hoy su último poemario Xanthos, un homenaje a la cultura griega, prologado por el prestigioso crítico literario de El País y editor Ángel Rupérez y publicado en su editorial Casi una Leyenda.

Fernández de Silva es natural de Villanueva de los Infantes, donde nace en 1970, y aunque reside en Madrid mantiene una estrecha relación con su localidad natal, participando de forma activa en su vida cultural.

Este es su cuarto trabajo, el anterior, Música Lejana, publicado por otra prestigiosa editorial, Hiperión.

PRESENTACIÓN EN MADRID Y VILLANUEVA DE LOS INFANTES

La presentación del poemario se va a realizar en la librería madrileña Enclave de Libros esta tarde. Han confirmado su asistencia el propio prologuista y editor Ángel Rupérez, el Premio Nacional de Poesía Juan Carlos Mestre, el ex Ministro de Cultura César Antonio Molina o Mercedes Monmany, entre otras personalidades del mundo de la cultura.

El poeta también tiene previsto presentar Xanthos en Villanueva de los Infantes, en el Palacio Melgarejo, el próximo 1 de noviembre.