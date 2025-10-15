La presidenta de la Interprofesional de la D.O. Valdepeñas ejemplo del papel de las mujeres en la gestión del sector primario

Cristina Nieto acaba de asumir el reto de presidir una de las D.O. más antiguas de España, después de casi cuatro años tutelada por la administración regional, debido a las desavenencias internas que llevaron a su disolución.

Es la primera mujer en ocupar este cargo, algo que ella considera ha influido en su elección, junto a su perfil técnico.

En declaraciones a Onda Cero, Nieto reconoce que para su generación, la primera con formación universitaria en el mundo de la Enología, ha sido muy complejo hacerse un hueco en el sector vitivinícola, un mundo muy "tradicionalista". A veces, reflexiona, pesan más las dificultades que las oportunidades.

Y opina que ocupar un cargo de estas características es diferente para una mujer que para un hombre. "Siempre tienes la responsabilidad y un poco el pesar de que estás abandonando parte a tu familia, o que no le estás dedicando suficiente tiempo. Y a tu trabajo exactamente igual. Supongo que será por temas de educación, que siempre tendremos ahí esa culpa. Y es una de las cosas que nos impide avanzar porque, queramos que no, ahora mismo en el mundo del trabajo lo de la conciliación, en determinados puestos, es un poco utópico todavía".

Considera una oportunidad única, como mujer y profesional, ser presidenta de la Interprofesional de la DO Valdepeñas, a pesar del vértigo inicial que sintió al dar este paso.