Los mejores pilotos de vuelo acrobático compiten en Torrenueva

Desde primera hora de hoy competición oficial del Campeonato de España de Vuelo Acrobático (CEVA) y su Open Internacional en el aeródromo de La Caminera en Torrenueva, que reúne hasta treinta pilotos de élite, con ochenta vuelos de competición y una decena de aviones acrobáticos. La ubicación y el tiempo han sido ideales para los vuelos, explica a Onda Cero la presidenta de la Comisión de Vuelo Acrobático de la Federación Aeronáutica Española, Alex Moore.

El campeonato reúne a pilotos de España, mientras que en el Open Internacional cuenta con representantes de nueve países, hombres y mujeres que compiten juntos, en igualdad de condiciones, en este deporte de máxima exigencia técnica y física.

Se disputan todas las modalidades de Clásico en una agenda que culmina mañana con las finales de Freestyle (Ilimitado), la más exigente de la acrobacia aérea. La categoría reina, señala Moore.

El campeonato cuenta además con un jurado de reconocido prestigio internacional, figuras de referencia en las principales competiciones internacionales de vuelo acrobático.

SEGUIMIENTO EN DIRECTO

La competición, organizada por el Club Acrobático Central y la Real Federación Aeronáutica Española, puede seguirse en directo a través de la retransmisión online del campeonato y del canal Gear Up en YouTube, con imágenes desde cabina, tomas aéreas, clasificaciones en tiempo real y entrevistas con los pilotos

Mañana es la jornada central para el público, con acceso al recinto habilitado en La Caminera.