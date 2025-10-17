ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

El Hotel La Caminera de Torrenueva reconocido con una Llave Michelín

La Caminera se convierte en el primer hotel de Castilla-La Mancha en incorporarse a la Guía Michelín.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

El Hotel La Caminera Club de Campo, ubicado en el término municipal de Torrenueva, ha obtenido su primera Llave MICHELIN, que distingue a los alojamientos de España valorados como "más sobresalientes", lugares que han sido seleccionados "por su excelencia en hospitalidad, confort y experiencia única para el viajero".

Con esta distinción, La Caminera se convierte en el primer hotel de Castilla-La Mancha en incorporarse a la Guía Michelín, sumando este logro a la estrella MICHELIN de su restaurante Retama, obtenida en 2020 y renovada cada año desde entonces.

