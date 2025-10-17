El Hotel La Caminera de Torrenueva reconocido con una Llave Michelín

El Hotel La Caminera Club de Campo, ubicado en el término municipal de Torrenueva, ha obtenido su primera Llave MICHELIN, que distingue a los alojamientos de España valorados como "más sobresalientes", lugares que han sido seleccionados "por su excelencia en hospitalidad, confort y experiencia única para el viajero".

Con esta distinción, La Caminera se convierte en el primer hotel de Castilla-La Mancha en incorporarse a la Guía Michelín, sumando este logro a la estrella MICHELIN de su restaurante Retama, obtenida en 2020 y renovada cada año desde entonces.