El verano deja 74 hm3 menos de agua en los embalses de Ciudad Real

El otoño ha comenzado este miércoles y en Onda Cero hemos hecho un balance hídrico de los embalses de Ciudad Real durante la estación de verano.

Este período estival ha dejado 74 hectómetros cúbicos menos en los principales embalses de la provincia, una situación que es normal teniendo en cuenta sobre todo las escasas lluvias y el intenso calor.

Actualmente, estos pantanos almacenan 373 hectómetros, y a pesar de la pérdida de agua registran 66 hm3 más que hace un año.

Las presas de la provincia se encuentran ahora al 72% de su máxima capacidad de llenado, son 14 puntos menos que hace tres meses, cuando comenzó el verano.

Por cuencas, los pantanos del Guadiana han perdido unos 62 hm3 de agua durante el período estival, y los del Guadalquivir han restado casi 11 hm3.

Pantanos de la provincia

Si analizamos los diez embalses más importantes de la provincia de Ciudad Real, el que registra mayor pérdida fue Torre de Abraham, el de mayor capacidad, con 35 hectómetros cúbicos menos, casi la mitad de todo lo que se perdió en la estación de verano.

También destacan los 10 hm3 menos en El Vicario, el pantano de Montoro perdió 9 hm3 y Gasset, del que se abastecen Ciudad Real y comarca, restó casi 7,5 hm3 de agua.

Por su parte, La Cabezuela perdió 3,6 hm3 en verano, 2,6 en Puente Navarro, 2,4 en Vega del Jabalón, 2 hm3 en Fresneda y por debajo de un hectómetro cúbico menos están Peñarroya y Puerto de Vallehermoso.