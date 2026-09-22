La patronal de Ciudad Real advierte que el transporte "está muy desesperado" por el alto precio del combustible

El precio del combustible no para de subir, desde hace días ya se podía ver en muchas gasolineras precios por encima de los 2 euros el litro, y el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Carlos Marín, ha advierte en Onda Cero que la situación que vive el transporte de mercancías por carretera está siendo muy complicado.

De hecho, el comité ejecutivo nacional del transporte ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para buscar soluciones, ya que además a finales de este mes finaliza el descuento de los 20 céntimos para la gasolina.

Carlos Marín, que también es el presidente regional de los empresarios del transporte, reconoce que este sector está muy desesperado.

Riesgo para el taxi rural

Por su parte, la Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real (APTCR) alerta de la creciente presión que el precio de los carburantes está ejerciendo sobre la economía de los profesionales del taxi en general y del rural, en particular.

El carburante no es el único gasto. A él se suman seguros, mantenimiento, neumáticos, reparaciones, impuestos, financiación y amortización del vehículo. El resultado es que cada incremento del precio del combustible reduce directamente el margen económico de un profesional que ya trabaja, en muchos casos, con una rentabilidad muy ajustada.

Para un taxi que recorra aproximadamente 300 kilómetros diarios y tenga un consumo de 7 litros cada 100 kilómetros, una subida de 50 céntimos por litro supondría aproximadamente 10,50 euros adicionales de combustible cada día.

Con 22 días de trabajo al mes, serían aproximadamente 231 euros adicionales al mes, o 2.772 euros al año, únicamente por ese incremento del combustible.

Y esta cantidad no contempla el aumento de mantenimiento, neumáticos, reparaciones ni el resto de costes asociados al vehículo. Especial mención merece el precio de los seguros de los vehículos que llegan en muchos casos a 4.000 ó 5.000 euros anuales, e incluso es complicado encontrar compañías que quieran formalizar el seguro.

La Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real reclama a la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y al Gobierno de España que tengan en cuenta las especiales condiciones económicas del taxi en general y del rural en particular adoptando medidas que permitan garantizar su continuidad. Entre ellas:

-Mecanismos de compensación ante incrementos extraordinarios del carburante.

-Ayudas específicas para el taxi rural y el taxi adaptado.

-Revisión de las condiciones económicas de los servicios de transporte financiados por las administraciones.

-Incentivos para la renovación de vehículos profesionales.