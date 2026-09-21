El incendio de Puertollano evoluciona favorablemente y afecta por el momento a unas 150 hectáreas

El incendio declarado en la tarde de este lunes en el parque forestal de la Dehesa Boyal de Puertollano (Ciudad Real) evoluciona favorablemente y afecta hasta el momento a unas 150 hectáreas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el director del Centro Operativo Provincial de Ciudad Real, Juan Pedro García, quien ha concretado que las estrategias de extinción "están funcionando" y que la cabeza del incendio está "está estabilizada" junto a la CR-502.

"Ahora mismo se trabaja en la contención de ambos flancos para que ninguno de los reposicionamientos logre de nuevo hacer una carrera que supere dicha carretera. Por lo tanto, las previsiones son buenas", ha manifestado.

Ha recordado que este incendio ha requerido la declaración de la Situación Operativa de Nivel 1 por el corte de la CR-502, que comunica Puertollano con Mestanza, del kilómetro 5 al 10; y que el incendio ha supuesto la movilización de 11 medios aéreos y 22 medios terrestres.

"Esta contundencia en el despacho de medios ha sido clave para evitar el salto de dicha carretera a potenciales mucho mayores", ha subrayado, paraagregar que la superficie afectada "ronda" las 150 hectáreas a falta de hacer medición oficial.

El alcalde de Puertollano ve "con cierta esperanza" que el incendio "parece estar controlado" pero pide prudencia

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha acogido "con cierta esperanza" la evolución del incendio registrado en el parque forestal de la Dehesa Boyal tras comprobar que las llamas "parecen estar controladas", si bien ha apelado a "mantener la prudencia hasta que el fuego quede completamente extinguido".

En declaraciones a los periodistas, el regidor municipal ha querido trasladar su agradecimiento y el de la corporación municipal a todos los efectivos que integran el dispositivo de extinción.

En concreto, ha puesto en valor el trabajo desempeñado por el personal del plan Infocam, los bomberos y el resto de profesionales y personas desplegadas sobre el terreno para "frenar el avance del fuego y proteger el entorno natural".

Ruiz ha confiado en que los equipos de emergencia puedan rematar las labores de extinción para evitar "una pérdida importante de este pulmón natural de Puertollano", un enclave que ha definido como "un espacio muy querido y disfrutado por senderistas, cicloturistas y muchos vecinos".

Asimismo, el alcalde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a la que ha pedido la "máxima precaución" en los desplazamientos y actividades en el medio natural. "Las altas temperaturas nos acompañan y cualquier imprudencia puede tener consecuencias muy graves", ha advertido.

En este sentido, Miguel Ángel Ruiz ha insistido en que "entre todos tenemos que extremar las precauciones y cuidar nuestro entorno, especialmente en estos días de tanto riesgo de incendio".