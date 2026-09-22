Manchacómic vuelve a convertir a Ciudad Real en capital y referente del noveno arte

Ciudad Real volverá a convertirse este fin de semana en la capital nacional del noveno arte con la celebración del XIII Salón del Cómic e Ilustración de Castilla-La Mancha, Manchacómic 2026, que reunirá a más de 50 autores para todos los gustos y edades en una feria que se complementa con multitud de actividades, con una programación que volverán a disfrutar miles de personas desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre.

Durante la presentación, el concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha considerado que alcanzar las 13 ediciones ya es una magnífica noticia, destacando “esa capacidad de Manchacómic para salir de un único espacio y ocupar la ciudad y que cada año vaya creciendo. La cultura tiene que estar viva y ser capaz de generar participación, y sin duda este salón lo hace”.

El premio Manchacómic 2026 recaerá en esta ocasión en la revista El Jueves, que el próximo año celebrará su 50 aniversario, porque “siguen manteniendo esa parte tan necesaria que tan poquito se ve últimamente en los medios, hay que reírnos, criticar, satirizar, destrozar –desde el punto de vista humorístico- a todo y a todos en todas las direcciones, no respetar nada. Es tremendamente sano, y lamentablemente en los últimos años han ido desapareciendo, por cuestiones económicas o presiones, este tipo de publicaciones y nosotros queremos hacer una llamada de atención y por eso haremos este homenaje”, ha explicado el organizador del salón, Ángel Serrano, que ha avanzado que asistirán el director de la revista Igor Fernández y el autor de Puertollano, Julio Serrano, a recogerlo.

Una de las principales novedades este año será la sección “Zona Viñetas Pro”, en la que se dará cabida a autores jóvenes con el objetivo de que “sepan cómo es esto de vender derechos al mercado internacional, y luego además van a tener varios cursos de formación muy específicos, que les va a ayudar a mejorar su trabajo y presentar mejores propuestas a las editoriales que les tienen que contratar. Esta es la filosofía de Manchacómic: Cultura, diversión, pero también potenciar una industria que está en alza”.

Desde la Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real, AMICO, destacan la presencia en el Antiguo Casino de 55 artistas de toda España y de todas las edades, muchos de ellos que ya están viviendo del arte, mientras que en el Museo López Villaseñor habrá talleres infantiles de todo tipo y durante todas las jornadas, además, el presidente Mars Sánchez destaca una mesa de salud mental, que se celebrará el sábado a las 18:30 horas y contará con la presencia de tres autores que tratan el tema en su obra, “es algo cada vez más importante en el mundo“, además uno de ellos, Jaume Font, impartirá una serie de charlas sobre el bulling en los institutos.

Y como es habitual, habrá multitud de puestos en los jardines del Prado, y también se desarrollarán numerosas actividades y juegos entre los que destaca el Torneo Nacional de Tetris, que se va a retransmitir en streaming para toda Europa. Toda la información se puede encontrar en la web https://manchacomic.es/actividades/.