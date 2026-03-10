FECIR sobre la subida del precio del combustible: "Va a provocar un daño terrible a las pymes y autónomos de Ciudad Real"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha pedido al Gobierno que ponga en marcha lo antes posibles medidas que ayuden a paliar el incremento en el precio de los combustibles, provocado por la guerra de Irán.

En declaraciones a Onda Cero, Marín recuerda que muchas empresas tienen una gran dependencia del petróleo y el gas y considera que el aumento que está experimentando el precio de la gasolina va a provocar un daño terrible a las pymes y autónomos, como por ejemplo agricultores, taxistas o transportistas.

Subraya que en este tipo de situaciones, es el Estado el que más dinero recauda debido a los impuestos en los combustibles y por eso pide al Gobierno de España que “se dé prisa y articule medidas para ayudar a las pequeñas empresas y autónomos”.

Apuesta por ayudas directas, bonificaciones y que se bajen impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social.

Carlos Marín denuncia también el efecto “cohete-pluma” que experimentan los combustibles en estas situaciones de inestabilidad, ya que el precio sube de manera rápida pero cuando tiene que bajar lo hace lentamente.

Viaje a China: "Hubo muchos contactos"

Por otro lado, y en relación al viaje que la semana pasada llevó a cabo la Diputación de Ciudad Real, alcaldes del Partido Popular y FECIR a China, el presidente de la patronal afirma que fue muy interesante y espera que tenga un resultado fructífero para la provincia y los empresarios.

Asegura que hubo muchos contactos y avanza que el próximo año habrá una misión comercial a China por parte de empresarios y Cámara de Comercio de Ciudad Real.

Diputación valora positivamente el viaje a China

La vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, ha dicho que el balance del viaje a China ha sido positivo y asegura que traen compromisos para la provincia.

González ha manifestado que vinieron muy contentos "porque han sido reuniones de alto nivel".

Además, avanza que en mayo el embajador de China les convocará a un desayuno para seguir reforzando estos contactos "y hay algunos proyectos que podrían cristalizar en la provincia".