Tenía unos 39 años

Fallece una mujer tras ser atropellada en El Robledo

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada en el kilómetro 5 de la CR-7223, a su paso por el término municipal de El Robledo (Ciudad Real).

Europa Press | Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Una ambulancia del SESCAM
Una ambulancia del SESCAM | Europa Press

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada en el kilómetro 5 de la CR-7223, a su paso por el término municipal de El Robledo (Ciudad Real).

El suceso tuvo lugar sobre las 22.17 horas de este domingo, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, una ambulancia de urgencias y un médico de urgencias.

Fuentes de la Guardia Civil de Ciudad Real han informado a Onda Cero que se están investigando las causas para esclarecer el accidente y que la mujer fallecida tenía unos 39 años de edad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer