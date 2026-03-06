Esta cooperativa exporta vino y aceite

El Progreso de Villarrubia sigue con "inquietud e incertidumbre" la guerra de Irán y las amenazas comerciales de Trump

El conflicto bélico en Oriente Próximo y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper negociaciones comerciales con España han puesto en vilo al sector exportador, y en el caso de la provincia de Ciudad Real, a productos tan importantes para nuestra economía como son el vino o el aceite.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

El presidente de la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos, Jesús Julián Casanova, reconoce en Onda Cero que toda esta situación la están siguiendo con inquietud e incertidumbre. Asegura que con este escenario todo empeora porque las relaciones comerciales necesitan confianza.

Si bien el aceite que elabora El Progreso no tiene una gran incidencia en el mercado norteamericano, sin embargo el vino sí supone el 5% de las exportaciones que realiza esta cooperativa, con 800.000 euros de impacto en los Estados Unidos.

El vino y el aceite de El Progreso se vende a 30 países y, según Casanova, guerras como la de Irán o amenazas comerciales como las de Trump se nota en la parálisis y ralentización del mercado.

“Los clientes aplazan las decisiones de comprar productos por la incertidumbre”, ha dicho el presidente de El Progreso.

Ante esta situación, Jesús Julián Casanova ha enviado un mensaje a los socios de la cooperativa y a los agricultores para que sean pacientes y tengan confianza en poder salir hacia adelante.

Espera que este complicado escenario se supere y en este sentido se ha mostrado optimista.

