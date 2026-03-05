Herido grave un trabajador tras caerle una pared encima en Membrilla

Un trabajador de 60 años ha resultado herido grave este jueves tras resultar aplastado al caerle encima una pared mientras realizaba una obra en la calle Hoz de Membrilla (Ciudad Real).

En un primer momento, el hombre ha sido trasladado por una UVI al hospital de Manzanares, y de ahí derivado hasta el Hospital General de Ciudad Real.

El suceso, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, ha tenido lugar a las 8.49 horas.

Hasta el lugar, además de la UVI, se ha desplazado la Policía Local.