Fue trasladada al hospital de Ciudad Real

Herida una mujer de 81 años tras caer al interior de una fosa en el cementerio de Daimiel

Una mujer de 81 años de edad ha resultado herida este viernes tras caer al interior de una fosa de dos metros de altura en el cementerio municipal de la localidad ciudadrealeña de Daimiel.

Europa Press

Ciudad Real |

Cementerio municipal de Daimiel
Cementerio municipal de Daimiel | OC

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 11.00 horas.

Tras ser rescatada por los bomberos la herida ha sido trasladada, en ambulancia de soporte vital avanzado, al hospital de Ciudad Real.

Al lugar también se ha trasladado la Policía Local y la Guardia Civil.

