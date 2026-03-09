Taxistas advierten que en Ciudad Real ya hay más de 80 VTC: "Han ido surgiendo de manera descontrolada"

La Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real ha advertido del importante incremento en el número de vehículos de transporte con conductor, los conocidos VTC, que se está registrando en esta provincia y pide a las administraciones que legislen para facilitar la convivencia de ambos servicios.

En declaraciones a Onda Cero, el presidente de esta asociación, Manuel García, señala que en la provincia hay 81 VTC cuando hace escasamente cinco años apenas había. Asegura que han ido surgiendo de manera descontrolada y lamenta que las administraciones competentes no lo atajen y no sepan como afrontar este problema a pesar de que legislan, pero los tribunales tumban estas normativas.

Considera que a las administraciones se les ha ido de las manos las autorizaciones en favor de las VTC, con el daño que esto implica para los taxis.

Recuerda que el 70% de las licencias de taxi que hay en Castilla-La Mancha se corresponden con el mundo rural, un servicio, afirma Manuel García, que no lo va a cubrir ninguna VTC.

Transporte a Demanda y seguros

Por otro lado, Manuel García subraya que son los taxistas los que prestan el denominado Servicio de Transporte a Demanda que hay en algunas comarcas de Ciudad Real. Una iniciativa, dice, que está teniendo un éxito allí donde se implanta.

El presidente provincial de los taxistas ha lamentado, por otro lado, el alto coste que últimamente está sufriendo este colectivo con las pólizas de seguro.

Se llegan a pagar entre 3.000 y 5.000 euros anules cuando antes abonaban entre 800 y 1.000 euros, y cree que esta situación dificulta la contratación de estos seguros.