Detienen a cuatro personas por estafar a una anciana mediante el timo de la estampita en Almodóvar del Campo

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro personas e investiga a una quinta por pertenecer a un grupo criminal especializado en estafas.

Los implicados presuntamente abordaron a una anciana en la localidad de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), a la que mediante el conocido como “Timo de la Estampita”, sustrajeron más de 6000 euros en efectivo.

Los investigadores cotejaron los movimientos que los cinco implicados realizaron a mediados del mes de septiembre tras abordar a su víctima, verificando que operaban de manera estructurada en cada paso, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Primero abordó a la víctima el “timador principal”, haciéndose pasar por una persona huérfana y con minusvalía para luego entrar en escena sus dos acólitos, conocidos como “Ganchos”, haciéndose pasar por abogados.

Otro de los presuntos estafadores hacía labores de contra-vigilancia desde un segundo vehículo para dar seguridad a la operación y garantizar la huida en caso de la llegada de la policía.

Los timadores acompañaron a la perjudicada a sendas oficinas bancarias de las localidades de Puertollano y Ciudad Real, donde tras la retirada de más de 6000 euros abandonaron a su víctima en plena calle, no sin antes sustraerle el teléfono móvil para asegurar su huida y que la víctima no pudiera consultar lo sucedido con algún familiar, conocido o llamar al 091.

Todos los detenidos cuentan antecedentes penales previos, entre otros por delitos de Estafa, Pertenencia a Organización Criminal, Robo y Hurto.

Los timos de la Estampita o el Tocomocho

Este tipo de estafa es un timo tradicional cuyo objetivo suelen ser personas de avanzada edad. El timador se muestra amable y cercano, ganándose la confianza de las víctimas, quienes normalmente no se percatan del engaño hasta que ya se ha consumado.

La estafa se desarrolla en lugares de tránsito, donde el timador aborda a la víctima solicitando información en torno a un “fajo de billetes aparentemente reales” o un “boleto de lotería premiado” que por algún motivo no puede cobrar, alegando que padece algún tipo de minusvalía o situación extrema como que se encuentra en un proceso de divorcio, que es un extranjero en situación irregular o debe viajar urgentemente al extranjero.

Es en ese momento cuando aparece en escena un segundo estafador, el “gancho”, quien sugiere dar una cantidad de dinero en efectivo al propietario de los boletos a cambio de que se los entregue para después cobrarlos en su totalidad.

Finalmente, los dos estafadores acompañan a la víctima a una sucursal bancaria donde extraerá dinero en efectivo que entregará a cambio de los supuestos “billetes o boletos de lotería”, que posteriormente verificará que son falsos o no están premiados.