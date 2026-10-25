Cinco trasladados al hospital heridos tras la colisión de dos turismos en Valdepeñas

Una colisión entre dos turismos en Valdepeñas (Ciudad Real) ha dejado cinco heridos este domingo, todos ellos trasladados al hospital, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 2.20 horas en la Avenida del Vino en la rotonda del Obelisco de la localidad.

Se trata de dos varones de 20 años, que han sido trasladados en ambulancia de urgencias al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas, dos varones de 18 y 33 años trasladados en soporte vital básico al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares y otro de 31 años trasladado en UVI móvil también al hospital de Manzanares.

Hasta el lugar se han trasladado la Policía Nacional, la Policía Local y bomberos de Valdepeñas.