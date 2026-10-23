VÍDEO: La Guardia Civil de Ciudad Real realiza la mayor aprehensión de cocaína en la historia de la provincia tras incautar 576 kilos en Arenales de San Gregorio

La Guardia Civil de Ciudad Real realiza la mayor aprehensión de cocaína en la historia de la provincia tras incautar más de 576 kilos en la localidad de Arenales de San Gregorio.

Este pasado 7 de octubre sobre las nueve de la noche la Guardia Civil recibió un aviso en el que se informaba sobre la presencia de varios vehículos que merodeaban de forma sospechosa en la localidad de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real).

Inmediatamente se puso en funcionamiento un dispositivo con efectivos del grupo de investigación y con la USECIC para poder a la mayor celeridad poder localizar e identificar a los ocupantes de los vehículos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez que los agentes se encontraban en el municipio avistaron un turismo, cuyo ocupante mostraba una actitud sospechosa, pues estaba sacando objetos de una vivienda, lo que hizo pensar a los agentes que pudiera estar cometiendo algún robo, motivo por el cual tras una rápida y efectiva actuación de todos los agentes participantes se procedió a la identificación de esta persona que transportaba en ese momento dos tabletas de un kilo aproximadamente de una sustancia estupefaciente que parecía ser cocaína.

A continuación, se registró del vehículo donde se localizaron dos “caletas” (compartimentos realizados artesanalmente con mecanismos de apertura de forma oculta, para obtener huecos en la carrocería del vehículo en los que esconder sustancia estupefaciente) en las que se encontraron otros 13 paquetes de cocaína, sumando ya un total de 15 kilogramos en esta primera actuación.

Al día siguiente tras la correspondiente investigación y autorización judicial, se procedió a la entrada y registro del inmueble en el que el autor estaba saliendo con la droga, encontrando allí cocaína hasta alcanzar los 576,8 kilos, la mayor incautación de cocaína en la historia de la provincia de Ciudad Real.

También se localizaron otras cantidades pequeñas de otras drogas para el menudeo, 310 euros en metálico, dos teléfonos móviles utilizados para la comisión del delito y un vehículo.

El detenido, residente en Madrid, ante la gravedad de los hechos ha sido ingresado en prisión de forma preventiva por la autoridad judicial, los Tribunales de Instancia e Instrucción Plazas nº 2 y nº 3 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).