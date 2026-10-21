Detienen en Alcázar al autor de varios robos por el procedimiento del butrón

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a un varón por la comisión de un robo con fuerza por el método del Butrón, en establecimientos y empresas de material eléctrico.

La detención se produjo tras la persecución de un vehículo que se dio a la fuga conduciendo a gran velocidad, para evitar ser interceptado por la policía con los efectos robados que transportaba en el vehículo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación vincula al detenido y al vehículo utilizado con un robo con fuerza cometido en una empresa mediante el procedimiento del Butrón, del cual se sustrajo una importante cantidad de material eléctrico (Cobre). Además las pesquisas posteriores lo relaciones con otros hechos similares perpetrados en distintos puntos del territorio nacional.

La inspección ocular por parte de la Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional y los vestigios recogidos en el lugar identificaron al detenido y una furgoneta de carga como los autores del robo; vehículo vinculado con otros robos con fuerza de similares características en diferentes puntos del territorio nacional. Se trata de uno de los

componentes de un grupo criminal organizado y especializado en este tipo de robos, en el que los autores planificaban minuciosamente los robos con anterioridad, analizando las características de las empresas, así como sus medidas de seguridad, para luego ejecutar los robos en pocos minutos.

La investigación continua abierta, encaminada a la identificación y localización del resto de integrantes de la organización y el esclarecimientos de otras causas abiertas.