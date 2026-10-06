Blanca Fernández, delegada de la Junta en Ciudad Real: "Ruego a Page que se presente a las autonómicas, no veo a nadie que le pueda sustituir con éxito"

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha valorado positivamente el adelanto de las elecciones generales y ha pedido al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, que vuelva a ser el candidato del Partido Socialista en los próximos comicios autonómicos porque considera que es una figura insustituible.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Fernández ha dicho que el anticipo de las elecciones al 29 de noviembre "es una medida sensata y razonable porque la mayoría que dio lugar al actual Gobierno se quebró."

Reconoce que serán unos comicios muy complicados para el Partido Socialista y cree que el adelanto electoral es bueno para las elecciones autonómicas y locales en Castilla-La Mancha del próximo mes de mayo.

El actual presidente regional, Emiliano García-Page, todavía no ha confirmado si será o no el candidato del PSOE en los comicios autonómicos. En este sentido, la delegada de la Junta le ruega que se vuelva a presentar porque considera que es insustituible.

Señala que respeta "los tiempos de Page para decidir su candidatura" pero reconoce que "dejaría un boquete tremendo si no es candidato, no es una figura sustituible y no veo a nadie en el partido y fuera del partido que pueda sustituirle con éxito".

Por eso, la delegada de la Junta en Ciudad Real ha rogado a Page "que se presente y que diga que sí porque está en condiciones de revalidar la mayoría absoluta" en las elecciones de Castilla-La Mancha.

Decretos de vivienda y huelga general

Por otro lado, Blanca Fernández considera que es un riesgo llevar a la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos sobre vivienda que fueron rechazados recientemente en el pleno de la Cámara Baja.

"No es la primera vez que esto ocurre pero el Gobierno va recibir muchos ataques y críticas porque la convocatoria de elecciones fue por el rechazo de ambos decretos en el pleno del Congreso", ha indicado Fernández.

También considera que es un riesgo la convocatoria de una huelga general por parte de UGT y CCOO para el otoño porque a lo mejor "no tiene el respaldo que los sindicatos esperan, es un ejercicio arriesgado ya que no se sabe si va a tener éxito" esta movilización.