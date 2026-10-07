Arranca la campaña de vacunación antigripal en Ciudad Real con el objetivo de alcanzar una cobertura del 75% en mayores de 60 años y población de riesgo

Hoy comienza la campaña de vacunación antigripal para la población adulta de Castilla-La Mancha, una semana antes que otros años pero dirigida a los mismos grupos prioritarios que en campañas anteriores, personas de más de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, profesionales sanitarios y sociosanitarios así como los convivientes y cuidadores de personas vulnerables.

Como ha remarcado el delegado de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real, Francisco José García, el objetivo que se ha marcado el Gobierno regional es alcanzar una cobertura del 75% en personas de edad igual o superior a sesenta años y en embarazadas y personas con condiciones de riesgo, profesionales sanitarios y sociosanitarios y del 60% en la población infantil, entre seis meses y siete años.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha preparado 600.000 dosis para esta campaña, que este año, como novedad, son vacunas trivalentes, con mayor cobertura para las distintas cepas de gripe y adaptadas a las cepas con mayor probabilidad de circulación según la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, este año se refuerza la captación activa de personas mayores, embarazadas y profesionales sanitarios y se amplían las vías para solicitar la inmunización. Así, además de la cita en los centros de salud y consultorios, se podrá pedir cita a través de la app Mi Salud Digital y de la web de la Consejería de Sanidad https://sanidad.castillalamancha.es/.

García ha apuntado que cuando una persona quiera vacunarse frente a la gripe se le recomendará la administración simultánea de la vacuna frente al COVID cuando ambas estén indicadas y se revisarán otras vacunaciones del calendario del adulto como el neumococo, el herpes zóster y el VRS en adultos cuando proceda.

Por lo que respecta a la vacunación infantil, la campaña lleva ya una semana en marcha. A las niñas y niños entre seis y 23 meses se les está administrando una vacuna celular, que es una novedad con una mejor respuesta inmunitaria, apta para alérgicos al huevo y a los antibióticos.

A los niños y niñas de dos a siete años se les inocula una vacuna intranasal. Se amplía así en dos años el rango de edad en los que se les vacunaba el año pasado. Esta es una de las novedades de esta campaña.

Eficacia de las vacunas

El delegado de Sanidad ha aprovechado la ocasión para recordar que las vacunas son uno de los mayores éxitos logrados en materia de salud pública y cada año salvan al menos entre dos y tres millones de vidas en todo el mundo.

Un ejemplo de esta efectividad es la vacuna del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) para lactantes. En estos dos primeros años de inoculación en Castilla-La Mancha está siendo un éxito, con más de un 95% de la población diana vacunada con una importante disminución de las infecciones respiratorias y de las consultas en Pediatría de Atención Primaria, hospitalizaciones e ingresos en UCI,s pediátricas.