La ESERP Talent Fair 2026 cierra una nueva edición con un balance de participación que confirma el interés de empresas y jóvenes por encontrarse cara a cara. Más de 250 candidatos han tenido la oportunidad de entrevistarse con más de 30 empresas en la sede de ESERP Digital Business and Law School, en Palma, en una jornada dedicada a conectar talento y oportunidades laborales.

El director de la escuela, José Alejandro Rodríguez, ha destacado en una entrevista en Onda Cero Mallorca el ambiente y la implicación de los participantes. “La energía se siente muy bien. Los chicos han venido entusiasmados y yo creo que preparados”, ha señalado. La feria ha contado con más de un centenar de ofertas de empleo y prácticas, además de entrevistas individuales y espacios de presentación de proyectos empresariales, los denominados Speak Corners.

Rodríguez, que conoce la escuela desde que llegó como alumno en 2019 y lleva año y medio al frente de la dirección, aprecia también una evolución en la manera en que los jóvenes afrontan su futuro profesional. Considera que se motivan de forma diferente y que, cuando encuentran un proyecto que les interesa, se implican especialmente. Entre sus grandes retos identifica la inteligencia artificial: “Les apasiona, pero les da miedo al mismo tiempo y prepararse en ello”.

La motivación se refleja en los testimonios de los estudiantes que han participado en la feria. Algunos han realizado varias entrevistas en una misma jornada y han podido acercarse a grandes compañías del sector turístico. Sus intereses van desde el diseño y la creación de contenidos hasta la comunicación, el marketing digital y la investigación comercial.

También reivindican la formación y la necesidad de diferenciarse en un mercado competitivo. Entre las cualidades que destacan de sí mismos figuran la responsabilidad, la ambición, la proactividad, la constancia, la creatividad y la capacidad de adaptación. La feria se consolida así como un punto de encuentro entre empresas que buscan incorporar talento y jóvenes que quieren transformar su formación en una primera oportunidad profesional.