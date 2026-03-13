Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 2 AL 6 DE MARZO

Qué mejor manera de terminar la semana que con una buena polémica, de esas que gustan en Gijón. En esta ocasión el protagonista ha sido el solarón y el NO bosque

Los PELAYINES CURIOSOS han podido entrevistar a Lidia, una mujer que trabaja conduciendo un camión desde hace tres años

Las mujeres también son protagonistas del Xixón Fem Music, programa de la FMC que promueve la creación de bandas de música formadas únicamente por féminas. Por nuestro estudio se pasaron Eva, Elisa y Luz, tres de las participantes de esta segunda edición

Una mujer ha sido también nuestra PROMESA DEPORTIVA de este mes.Se llama Diana Geijo, tiene 20 años y es referente del hockey hierba femenino.

Buenas noticias esta semana para los vecinos de Nuevo Gijón. Ha comenzado el derribo del malogrado soccer world

La noticia a veces está lejos. Incluso en otro planeta. Esta semana hemos deseado suerte al equipo de la EPI que trata de ganar premios con un pequeño trastu. Y el viernes nos confirmaron que ¡¡¡ganaron!!!

Hemos descubierto un videojuego un poco raro, pero que gusta a algunos niños. Y darles voz a los niños y niñas es el objetivo en DESDE EL COLE

También es un colegio, de educación especial, el Castiello de Bernueces. Pero el AMPA advierte quesiguen sin solucionarse las graves carencias de personal que denuncian desde hace tiempo

Llaman la atención de un problema muy diferente en el instituto oceanográfico. En GIJÓN MIRA AL MAR nos han explicado queel cantábrico no se escapa de la invasión de los microplásticos

Estamos terminando con la sección EQUIPO DE GOBIERNO en la que los concejales se pasan a explicarnos su presupuesto. Esta semana nos ha visitado Abel Junquera, concejal de atención a la ciudadanía y distritos

La sangre de los deportistas de élite ha sido objeto de estudio por parte de la universidad de Oviedo. En el QUÉ SE CUECE en el mundo universitario nos han contado qué descubrieron al investigarla

Hacía tiempo que no poníamos la RADIO EN VERSO y con el estreno de POEX hemos aprovechado para escuchar una recreación de “La dama duende”

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.