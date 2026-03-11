4SPACE UNIOVI

Un trastu en Marte

Dos integrantes de la asociación/taller 4Space de la Universidad de Oviedo defienden mañana en Brasov (Rumanía) la candidatura de su robot de exploración marciano en los premios Young Talent Award. Además, en septiembre volverán a competir en la European Rover Challenge que se celebra en Polonia.

Guillermo Figueroa

Gijón |

El robot marciano de 4Space no está preparado para caminar ahora mismo por Marte, pero sí reúne los requisitos que se fija para poder orientarse por el planeta rojo, recoger muestras o colaborar en labores de mantenimiento. El principal atractivo que tiene es su función educativa. Porque gracias a este proyecto muchos alumnos de la Escuela Politécnica de Ingeniería están descubriendo el mundo espacial, un sector con futuro en Asturias. Y escuchándoles se nota.

El robot ya se presentó el año pasado en un importante concurso internacional . Quedó en el puesto 19 de los 25 equipos clasificados, pero fueron más de 100 los que aspiraban a entrar. Este año han introducido mejoras y se ven con opciones de seguir avanzando. Solo las nominaciones son un premio, nos han contado César Bobes y Juan Antonio de Abol.

El robot fue bautizado como "Trastu", porque el equipo quería que tuviese vinculación con Asturias. Al ser ahora la segunda edición, ha pasado a llamarse "Tras2", que en inglés sería trastwo (trastu leído).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer