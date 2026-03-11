Un trastu en Marte

El robot marciano de 4Space no está preparado para caminar ahora mismo por Marte, pero sí reúne los requisitos que se fija para poder orientarse por el planeta rojo, recoger muestras o colaborar en labores de mantenimiento. El principal atractivo que tiene es su función educativa. Porque gracias a este proyecto muchos alumnos de la Escuela Politécnica de Ingeniería están descubriendo el mundo espacial, un sector con futuro en Asturias. Y escuchándoles se nota.

El robot ya se presentó el año pasado en un importante concurso internacional . Quedó en el puesto 19 de los 25 equipos clasificados, pero fueron más de 100 los que aspiraban a entrar. Este año han introducido mejoras y se ven con opciones de seguir avanzando. Solo las nominaciones son un premio, nos han contado César Bobes y Juan Antonio de Abol.

El robot fue bautizado como "Trastu", porque el equipo quería que tuviese vinculación con Asturias. Al ser ahora la segunda edición, ha pasado a llamarse "Tras2", que en inglés sería trastwo (trastu leído).