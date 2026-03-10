Xixón Fem Music da la música a las mujeres

Para participar en este proyecto solo hay que tener más de 16 años y muchas ganas. Y se ve a la legua que la tienen. Luz, Eva y Elisa nos cuentan que llevaban tiempo dándole vueltas a la idea. Algunas como Eva ya tenían muchas tablas. Elisa había hecho carrera en el conservatorio. Luz necesitó un diagnóstico erróneo de cáncer para dar el paso. Diferentes casuísticas, pero al final se llega al punto de juntarse con otras mujeres a las que no conocen, pero a las que la música las une. Tampoco importa la diferencia de edad que hace que unas puedan ser abuelas y otras madres primerizas o estar en el instituto...

El viernes a las 18h se ha organizado un ensayo abierto al público en el CMI El Llano. Y tienen muchas ganas del concierto aunque tengan claro que será el primero de muchos. Porque piensan seguir pese a la dificultad actual para poder tocar en directo en Gijón.

Las tres bandas de este año son:

Belladona.

Eva Álvarez, voz; Ainara Pérez, bajo; Raquel Pérez, batería; Esther Sánchez, guitarra y voz; Elisa Allende, saxo y voz.

Sin Sombrero.

Lucía Marín, Lorena Baeza, Beatriz Alegre, voces; Luz Luna, batería; Lucía Martínez, bajo; Enma Prieto, Camino Caballero, guitarras; Charo Borreguero, teclado.

La Vanda.

Begoña Natal, Sara Álvarez, Natalia Cubillas, Jennifer Kerr, voces; María Sierra, teclado; Libia Kowarik, batería; Lucía Martín, bajo; Ana Valle, guitarra.

Xixón Fem Music tiene como objetivo principal de visibilizar la desigualdad de género existente en el ámbito de la música a nivel local, y llevar a cabo acciones para ayudar a reducirla.