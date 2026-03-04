La zona oeste comenzó a cambiar en 1870. Hasta entonces, no tenía nada que ver con la imagen que tenemos ahora. Hasta esos años, era una zona rural principalmente agrícola, y competía en el establecimiento de la burguesía con la zona este. Allí pudieron verse importantes fincas de personalidades acaudaladas de la ciudad. Todo cambia cuando empiezan a darse los movimientos que convirtieron la zona oeste en el corazón industrial de Gijón.

Los dos grandes motivos de ese cambio fueron la llegada del ferrocarril y la construcción del puerto del Musel. Si eso no fuese suficiente para captar la atención de la industria, se suma a que hablamos de unos barrios más bien planos y, fundamental, con acceso directo al suministro del agua. La industria la necesitaba y podía sacarla del subsuelo.

A partir de ese momento la expansión fue increíble. La Calzada pasó de 800 habitantes a finales de siglo a triplicar la cifra en dos décadas. Fue el tiempo de la "población de aluvión". Personas que llegaba desde toda Asturias, incluso de otras zonas de España y Portugal que se asentaban en Gijón atraídos por la necesidad de la mano de obra. Y aquí trabajan hombres, mujeres y niños. Fue el nacimiento del barrio obrero que tenemos en mente hoy.

La globalización, las reconversiones industriales o el agotamiento del modelo hicieron que muchas de las factorías que se asentaban en la zona oeste desaparecieran. Hablamos de hace 40 años. No quedan muchos vestigios de aquella etapa. El patrimonio industrial ha ido desapareciendo y solo la labor de entidades vecinales como "Amigos de La Calzada" trata de que no se olvide.

Una cosa no ha cambiado. Siempre fue una zona muy reivindicativa. Antes se exigían mejoras que hicieran más habitable el barrio. Hoy es la contaminación.