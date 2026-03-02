GANAS POR CAMBIAR DE VIDA Y ALEJARSE DE PRISIÓN

El camino correcto

Nuestro invitado de hoy tiene 37 años. Empezó a consumir drogas con 12. En su entorno familiar era habitual. Consumir, vender, robar. Llegó a ver esa vida como algo normal. Se acostumbró. Y al final fue él quien acabó en prisión. Durante su segunda estancia en la cárcel decidió que debía cambiar de vida. Y encontró quién les ayudase.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La pastoral penitenciaria ha sido su gran apoyo dentro y fuera de la cárcel. Para él ha sido fundamental encontrar a alguien que no le juzga, que le acepta como pecador, como delincuente, y que pelea por él. Para que no vuelva a caer. No ha sido el primer salvavidas que le han lanzado, pero el de la iglesia ha sido el que le ha servido. Aunque ya era creyente antes, ahora siente que la conexión ha servido.

Nuestro invitado sabe que quiere seguir el camino correcto. Quiere huir de soluciones fáciles como las drogas o la delincuencia. Está trabajando y rehaciendo su vida, y lucha cada día por perdonarse a sí mismo aunque a veces sea difícil. Una lucha constante. Hay muchos momentos que no son fáciles porque su vida ha sido la que ha sido muchos años. Te haces daño a ti mismo y a la gente y necesitas que alguien te ayude a verlo de otra manera.

La cárcel se puede vivir de muchas maneras. Puedes salir peor o mejor, según la decisión que tome cada preso. Y Juan decidió que quería una vida normal y que iba a esforzarse por conseguirla. Su segunda estancia en prisión ha visto que no quiere esa vida. Para conseguirlo sabe que debe pedir ayuda, seguir su tratamiento para no volver caer en las drogas y esforzarse en su trabajo. Ya le han avisado y sabe perfectamente que mucha gente le verá con otros ojos, que esperan que falle. Y él quiere su oportunidad. Sabe que el esfuerzo deberá ser constante.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer