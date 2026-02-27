Esta semana en Más de Uno Gijón

Cerramos la semana y el mes con la POLÉMICA DEL MES. Las gradas en la cuesta del cholo están dando mucho de qué hablar y en Más de Uno Gijón te facilitamos que escuches a todas las partes.

Nuevo Roces ha conseguido que la consejería de educación rectificase sus planes para abrir el colegio del barrio. Pero los vecinos quieren más

Conocimos mejor el proyecto “Brisa Marina” que será tomado como referencia para la playa verde del rinconín. Nos lo explicaba su autor, el arquitecto Eloy Calvo

Es justo y necesario dedicar tiempo a FETÉN. La feria internacional de artes escénicas para niños, niñas y familias vuelve a situar a Gijón como referente. Es nuestro QUÉ SE CUECE en la cultura

Tuvimos doble ración de QUÉ SE CUECE porque también nos enteramos que en LABoral están con una muestra muy natural

El martes se cumplían 4 años de la invasión rusa en Ucrania.Los ucranianos que residen en Gijón han aprovechado para recordarnos que su pueblo sigue pasándolo muy mal

El presupuesto que nos han explicado esta semana en EQUIPO DE GOBIERNO ha sido el de economía y empleo. Dos áreas que gestiona Ángela Pumariega

De dinero también hemos hablado con Ganvam. La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos ha organizado en Gijón una jornada para hablar del futuro del sector del automóvil

Los diferentes programas de alquiler que se han puesto en marcha ha sido motivo de reflexión en la PEQUEÑA ÍNSULA

Y Javimo nos explicó en las CONVERSACIONES DE ASCENSOR por qué hemos encadenado tantas borrascas seguidas este invierno

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.