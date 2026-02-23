El futuro de las artes escénicas es el presente de Fetén

LEER MÁS Toda la información de FETÉN

Programadoras como Ángeles González llegan desde el festival MIN de Sueca (Valencia) para buscar propuestas que llevarse a su festival. Nos cuenta que ese momento en el que está convencida de haber encontrado algo es único y mágico, aunque añade que ve tantas cosas y tan seguidas durante estos días que necesito reposar un poco todo para no equivocarse. Es el ejemplo de la parte profesional de FETÉN, piedra angular de la fiera, y que tiene como grandes beneficiarios a las compañías. Más de 1.300 propuestas se recibieron este año, dando muestra del interés existente en el sector. Finalmente veremos a 82 compañías procedentes de 8 países y de todas las comunidades autónomas españolas. La ilusión de estar se comprueba con Spinish Circo, la compañía valenciana que está por primera vez en Fetén y llegan con ganas de darlo todo, nos cuenta Edu Martínez.

Ángeles y Edu son los dos pilares de Fetén para los que la directora artística de la cita, Idoia Ruíz de Lara, trabaja todo el año. Sabe qué se espera de Fetén y que lleva 35 años cumpliendo expectativas.

Me acompaña Rafa Gutiérrez, quien entiende que el gran éxito de Fetén es haberlo hecho algo de Gijón. Algo que se integra en la ciudad y disfruta sus vecinos. Hasta el viernes ofrecerá más de 200 funciones.

No olvidamos además que Fetén apuesta por el sector poniendo encima de la mesa debates necesarios, como el de la inclusión en las artes escénicas. La apuesta de FETEN por el sector escénico más internacional se hace visible además con el décimo encuentro internacional en el que expertos de diferentes países mostrarán sus experiencias a propósito de la inclusividad en las artes escénicas para familias, con ponentes de Suecia, Italia, Alemania y Jordania.