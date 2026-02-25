CON ÁLVARO MUÑIZ Y AURELIO MARTÍN

Alquiler vs Alquiler

Los partidos políticos parecen hacer la guerra por su cuenta en el intento de poner vivienda en alquiler a precios asumibles. Con Aurelio Martín y Álvaro Muñiz hablamos de los programas del gobierno regional y local.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Son el Alquilámoste del Principado de Asturias y el Gijón confía alquilando del gobierno local. Según la información de las webs oficiales, el del Principado pretende ayudar a los propietarios que desean poner en uso viviendas vacías con total seguridad y garantías, facilitando el acceso al alquiler a personas y familias con ingresos medios o moderados. El municipal dice ser una iniciativa orientada a fomentar e incentivar el mercado de alquiler de viviendas vacías ofreciendo seguridad jurídica, respaldo institucional y condiciones ventajosas a los propietarios.

A Álvaro Muñiz le suenan exactamente igual y echa en falta que se señale a propietarios y constructores en el problema de la vivienda cuando son los gobiernos los que prometen construir vivienda. Para Aurelio Martín ambos programas no son iguales, aunque el objetivo de ambos es el mismo. Coinciden ambos en que la competencia no es mala, pero que no dejan de ser tiritas.

Además se pone encima de la mesa el problema de la vivienda turística. La vivienda es un derecho, recuerda Aurelio.

