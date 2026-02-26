Al invierno se le va la pinza

Porque las borrascas y los anticiclones son como el agua y el aceite. Se repelen. Y los anticiclones que tenemos por arriba y por abajo han estado situados de tal forma que han dejado una autopista a las borrascas dirigidas especialmente hacia donde estamos. Por eso hemos encadenado tantas borrascas seguidas, explica Javimo.

De esas borrascas destaca el viento. Hemos registrado rachas muy fuertes de viento porque el núcleo de las borrascas ha estado muy cerca nuestro. Según la escala Beaufort, nos hemos acercado a los vientos considerados huracán. Aunque ese tipo de escalas se utiliza sobre todo en el mundo marino.

Como decimos, el invierno aún aparecerá (hasta el 20 de marzo no termina el invierno astronómico), pero es pronto para decir qué tiempo hará en semana santa. Porque las estadísticas, recuerda Javimo con ironía, decía que el invierno iba a ser cálido y seco. Es lo que tienen las estadísticas...

