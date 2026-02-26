CON JAVIMO

Al invierno se le va la pinza

El invierno está jugando al escondite estos días. Nos hace creer que ha terminado con unos días muy primaverales, pero Javimo nos avisa que está jugando. No ha terminado y aún se dejará notar. Está siendo una estación especialmente dura en nuestro país por una razón muy sencilla: los anticiclones nos han hecho la pinza.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque las borrascas y los anticiclones son como el agua y el aceite. Se repelen. Y los anticiclones que tenemos por arriba y por abajo han estado situados de tal forma que han dejado una autopista a las borrascas dirigidas especialmente hacia donde estamos. Por eso hemos encadenado tantas borrascas seguidas, explica Javimo.

De esas borrascas destaca el viento. Hemos registrado rachas muy fuertes de viento porque el núcleo de las borrascas ha estado muy cerca nuestro. Según la escala Beaufort, nos hemos acercado a los vientos considerados huracán. Aunque ese tipo de escalas se utiliza sobre todo en el mundo marino.

Como decimos, el invierno aún aparecerá (hasta el 20 de marzo no termina el invierno astronómico), pero es pronto para decir qué tiempo hará en semana santa. Porque las estadísticas, recuerda Javimo con ironía, decía que el invierno iba a ser cálido y seco. Es lo que tienen las estadísticas...

Javimo acaba de soplar velas. Y lo ha hecho un día interesante desde el punto de vista de celebraciones...

