Una grada polémica

Foro llevaba la instalación de estas gradas en el programa electoral con el que se presentó a los comicios de 2023. Por eso el concejal de infraestructuras, Gilberto Villoria, cree que es legítimo que se pongan a elaborar una propuesta. Porque las infografías que son públicas son eso, infografías de un programa electoral, no un proyecto definitivo, quiere dejar claro Gil. Por eso pide esperar para hacer valoraciones. No será hasta que tengan lista la propuesta en la que están trabajando, algo que anuncia para este primer semestre del año, cuando se verá realmente lo que quieren hacer para "dignificar" la zona. Insiste en que el objetivo es mejorar el entorno. Recuerda que ahora mismo mucha gente ya va a la cuesta del cholo, solo que se sienta en el suelo. Por eso no entiende que les acusen de querer de llenar el barrio de gente cuando ya está allí. También los botellones. Gilberto Villoria asegura estar convencido de que convencerán a los vecinos.

También a los partidos políticos, que hoy por hoy están totalmente en contra del graderío. Todos salvo el PP, aunque el socio de gobierno también pone como condición que se respete el descanso vecinal. Psoe, Podemos, Izquierda Unida y Vox coinciden en que el proyecto es innecesario y que el barrio tiene otras necesidades. También tienen dudas sobre el daño patrimonial que podría suponer. En este sentido, desde el equipo de gobierno recuerdan que la instalación de un graderío en la cuesta del cholo ya se puso encima de la mesa en un concurso de ideas impulsado en el anterior mandato por Psoe e IU.

Los vecinos tienen claro que no quieren graderío. Rechazan que se modifique la estética de la cuesta del cholo y que se sigan poniendo en marcha iniciativas que provocarían, entienden, más problemas de convivencia de los que ya hay. Las gradas van en contra de la conciliación entre ocio y descanso, afirma el presidente de la asociación de vecinos Gigia. Sergio Álvarez cree que se está perdiendo el tiempo y urge a hacer cosas que el barrio sí necesita. Foro afirma que las gradas no suponenen dejar de hacer las medidas incluidas en el Plan Cimavilla 2030.

OTEA apoya un proyecto que, cree la patronal, mejoraría el entorno. Su presidente, Javier Martínez, niega que estén detrás de la idea de las gradas y pide cesar los ataques a la hostelería. Si se sigue criticando todo no avanzaremos, sentencia.

Además de convencer a los vecinos, el Ayuntamiento precisa de la autorización de la Autoridad Portuaria. Y es posible que de patrimonio del Principado.