Una "brisa marina" para el rinconín

LEER MÁS Resumen de brisa marina

El objetivo principal de Eloy para una zona que conoce bien porque pasa muchas veces cerca era favorecer la convivencia entre generaciones. Por eso ideó un sistema de islas en "Brisa Marina". Cada una para un sector poblacional:

Infancia (0–6 años): Entornos amables y próximos al acompañamiento adulto. Juegos blandos con arena, corteza de árbol y vegetación diversa fomentan el juego libre y el descubrimiento sensorial. Incluyen pequeños toboganes y cabañas.

Niñez (6–12 años): Áreas de juego activo y físico con estructuras de trepa, zonas amplias para correr y elementos que estimulan la coordinación y la cooperación. Los juegos de trepa en troncos y rocas y las casas de madera se integran con las áreas verdes para un

tránsito natural entre juego y exploración.

Adolescencia y adultos jóvenes (12–35 años): Espacios para la expresión, la identidad y el encuentro. Incluyen skate park, pump track, canchas deportivas y puntos de reunión informal. El diseño busca reforzar las relaciones intergeneracionales y contrarrestar el

aislamiento derivado del ocio digital.

Adultos (35–65 años): Áreas para deporte y bienestar (fitness, yoga, paseos), encuentro social (picnic, frisbee, ping pong, bancos), conexión con la naturaleza (jardines, lago) y participación cultural (talleres, coworking).

Adultos mayores (65+): Recorridos suaves, bancos sombreados, estanque, jardines sensoriales y áreas tranquilas, fomentando el paseo diario y el encuentro social

Para el arquitecto una de las principales fortalezas de esta idea es la capacidad de adaptación que tiene. Cada isla puede cambiar en función de las necesidades o modas del momento. Cree que soportará bien el paso del tiempo. Aunque es el ayuntamiento quien determinará cómo se acomete, porque no han pedido su asesoramiento (era algo que estaba claro en las bases del concurso).

Las obras de adecuación acaban de empezar.