"de rerum natura"

Los seis artistas son Javier Bejarano, Paula Blanco, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Todos ellos tienen en común haber sido artistas residentes en LABoral Centro de Arte y El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural entre 2025 y 2026, en un ejemplo de cooperación entre instituciones.

A través de su distinta expresión y técnica hallan en la naturaleza, su observación e inmersión, el aliento de su producción. Desde paisajes textiles que suponen una invitación al despertar de los sentidos, a espacios en penumbra poblados de visos que revelan una realidad confusa e indeterminada en la que, no obstante, hallamos el vigor de lo innegable. Un homenaje al poema de Lucrecio.

La muestra está comisariada por la Rectoral. Nos visitan sus integrantes, Sara Moro y Ricardo Villoria. Fueron ellos quienes vieron una conexión clara entre las obras seleccionadas y creen que el viaje que proponen nos permitirá sentir y disfrutar. Aunque el mensaje es accesible, añaden, apuestan por un arte que supere los miedos que muchas veces rodea al arte contemporáneo.

Hasta el 12 de septiembre estamos invitados a disfrutar de diferentes técnicas y lenguajes. Incluso a tocar el arte.