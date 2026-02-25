Concejalía de economía y empleo

En total Pumariega maneja poco menos de 29 millones de euros. Un dinero que está "muy bien repartido", afirma. Casi 8 van para promoción empresarial, porque uno de los grandes objetivos de la concejala es conseguir que Gijón sea atractivo y capte inversiones. Confía plenamente en ocupar la ampliación del parque científico tecnológico, aunque no será hasta que esté finalizada la obra cuando las empresas encuentren las certezas que buscan. El caso de la Universidad Europea, que hizo una reserva de suelo hace tiempo, es una excepción. Sin dar nombres, Pumariega asegura que "hay contactos".

También se confía en Naval Azul. Este año será de trabajo urbanístico, pero desde la concejalía de economía ya se está en contacto con empresas de economía azul que podrían estar interesadas en asentarse en esa zona. Lamenta que haya quien critique la llegada de inversiones "sin poner alternativas encima de la mesa" en referencia a la presencia de empresas como Indra.

Sin empresas y sin inversiones no se crea empleo, recuerda la que también es titular de esa cartera. Sobre empleo destaca la reducción del paro y el esfuerzo por dar a conocer los servicios de la agencia local de empleo para desempleados y empresas. Destaca que los parados mayores de 45 años serán este año prioritarios en las estrategias de la agencia, fundamentalmente a través de planes de recualificación.

La edil nos cuenta además los cambios que introducirán en el programa 11x12 de conciliación. Esperan evitar problemas con la web y se deja claro que será un programa centrado en las personas que están trabajando.