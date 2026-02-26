Los asturianos se piensan cada vez más cambiar de coche

No está sencillo cambiar de coche, reconoce Tania. El precio medio de los vehículos se aleja cada vez más de las rentas medias, lo que está retrasando la decisión de compra. También facilita que las marcas chinas, con precios más competitivos, estén ganado cuota de mercado. Actualmente no llega al 10 por ciento en Asturias, pero en cuatro años no es descabellado que uno de cada cuatro vehículos que se vendiesen aquí fuesen chinos, nos cuenta Tania.

Para GANVAM es fundamental poner en marcha los planes anunciados, y que incluirían ayudas para la compra de vehículos de ocasión de hasta 5 años. Mejoraría la edad media del parque y daría acceso a un vehículo mejor a muchos asturianos, dice.

Pese a estas circunstancias, GANVAM prevé un buen año para el mercado en Asturias. Según sus datos, las matriculaciones de turismos en Asturias registrarán del orden de 16.860 unidades a cierre de 2026, lo que supone un crecimiento estimado del 3.7% respecto a 2025. Es una subida inferior a la de 2025, que cerró con un crecimiento de dos dígitos, pero es importante, afirma Tania. El 47 por ciento de las ventas de este año, se estima, serán híbridos no enchufables. El diesel caerá del orden del 25%, frente a la caída del 11% de la gasolina. La asociación asegura que los talleres mecánicos están formados para trabajar con coches de este tipo.