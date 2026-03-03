Javier, Jorge y Samuel iniciaron su andadura como grupo hace un año. Desde el principio tuvieron claro que querían hacer su música, sus letras, su sueño. En tiempos de grupos tributo o de versiones y en el que muchos jóvenes como ellos escuchan regetton o trap, Tesela quiere transmitir cosas con sus propias letras. Respetando lo que cada cual decide, ellos han apostado todo a su estilo. Cercanos al rock, son un grupo de directo potente y estética cuidada.

Tesela bebe de otros tiempos. Desde la década de los 70 y 80 hasta los 90, son muchos los grupos y géneros en los que se fijan. En sus redes sociales puede verse esa apuesta por un concepto musical que deja buen sabor de boca a quienes asisten a sus conciertos. Del primero han pasado ocho meses, y los nervios continúan, pero han ganado tablas. Motivación ya les sobra.

No está fácil este mundo de la música. Cada vez es más complicado encontrar sitios donde hacer un bolo. En unos casos por tener música propia. En otro porque la normativa actual está como está. Tienen una actuación en abril en Gijón, pero este fin de semana estarán en Avilés. Música en directo que nos trae DJ Pupilas desde La Caja de Músicos.