Una transportista orgullosa

Lidia es transportista (prefiere ese término al de camionera) y lleva viviendo el mundo del camión desde pequeña porque no es la primera de la familia. Su padre siempre tuvo camión y el gusanillo lo tenía. Añadió a eso que le gusta conocer otros sitios y se lio la manta a la cabeza. Reconoce que le encanta, aunque trabaje muchas horas y se pase toda la semana fuera de casa. Regresa a Asturias los sábados y domingos, pero sabe lo que hay y está acostumbrada. Su pareja también es transportista y no tienen hijos, lo cual ayuda. Pero tanto tiempo fuera hace que cuando tienen vacaciones les gusta quedarse por Asturias.

Su camión, de 16 metros de largo, transporta mercancías generales. Por ahora solo realizar rutas nacionales, pero no descarta ampliar horizontes. Los PELAYINES CURIOSOS se interesan por cosas como dónde para a descansar, qué lugares le gustan más o si le gustaría tener un gato como copiloto.

Mía e Inés, de 9 años, y Enzo, de 10, son los PELAYINES CURIOSOS DE hoy, y no parece que a día de hoy piensen en el mundo del camión como salida profesional. Lidia anima a todos, niños y niñas, que tengan el sueño de ponerse a los mandos de un camión que nadie le impida alcanzarlo. Asegura que cada vez hay más mujeres en la carretera y que están igual de capacitados que los hombres para hacer el trabajo.