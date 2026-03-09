El soccer world será historia y los vecinos miran al futuro

El soccer world fue fruto de una adjudicación en 2010. Se concedía la explotación a una empresa por un plazo de 40 años, pero en 2019 cerró sus puertas y desde entonces se ha convertido en un foco de problemas para los vecinos. Acumula basura, actos vandálicos y es un espacio inseguro para todo el que pase por allí. El equipo de gobierno se comprometió a actuar, y el patronato deportivo municipal ya intervino retirando 5 toneladas de residuos, pero ahora toca eliminar todo rastro de las instalaciones.

Una vez que eso pase (la presidenta de la asociación vecinal Santiago de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña quiere verlo) toca pensar en el futuro. El ayuntamiento tendría planes para volver a sacarlo a licitación como espacio deportivo. Susi Martínez nos asegura que desconocen los planes del ayuntamiento. Les preguntaron hace tiempo y nada más supieron. Desde Nuevo Gijón reclaman que una parte de las instalaciones sean públicas. Que los vecinos no paguen por usarlas. Porque, afirma Susi, el barrio ha perdido mucho espacio público y faltan pistas deportivas.

No duda Susi del derribo. Pero reconoce que no se les quita el temor de que todo vuelva a salir mal...