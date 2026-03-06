Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 23-27 feb

La semana empezaba con una conversación con Esperanza Montes. La periodista gijonesa se veía atrapada en Omán por el conflicto en Irán. Acaba de llegar a Gijón tras un periplo intenso.

En las CONVERSACIONES ENCERRADAS que estrenamos esta temporada hablamos de la cárcel. Lo hemos hecho desde muchos puntos de vista, pero nos quedaba uno fundamental. Escuchar a quien ha pasado por prisión. Esta semana hemos escuchado su voz

El lío con los contenedores de ropa usada va camino de los tribunales. Humana anunciaba esta semana la presentación de dos recursos para concluir el concurso del que iban a salir adjudicatarias

Esta semana hemos tenido activo el protocolo de contaminación de la zona oeste. Todas las semanas es noticia el tráfico pesado de acceso al musel, pero en la CHARLA INTERGENERACIONAL hemos hablado de las manifestaciones que, como esta, hacen que Gijón salga a la calle. No siempre fue posible

La juventud está expuesta a riesgos en las redes sociales. Se han abordado en unas jornadas organizadas por la Fundación Municipal de Cultura, y hemos hablado con la coordinadora del primer hospital de día de adolescentes que abrió en Asturias

La HISTORIA nos ha llevado a recordar elnacimiento de la zona oeste como corazón industrial de Gijón

Historia tiene el estadio del Molinón, el más antiguo de España. La Asociación Anselmo López trabaja para blindar el estadio del Sporting y que no pierda esa condición

Esta semana ha sido el concejal de movilidad, Pelayo Barcia, quien se ha pasado por EQUIPO DE GOBIERNO para explicar su presupuesto

Hasta el hospital de Cabueñes nos hemos acercado esta semana para conocer detalles sobre la nueva unidad del pie diabético que se quiere abrir a la vuelta de semana santa

Tesela ha sido la banda sonora de este mes. Jorge, Javier y Samuel nos han contado QUÉ SE CUECE en el mundo musical con una apuesta genuina.

Y con Galo Pablos no hemos ido de viaje porque nos hemos dedicado a planificarlo. Trucos para sacar los vuelos.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.