El hospital de Cabueñes abrirá una unidad del pie diabético

Porque uno de cada cuatro pacientes con pie diabético acaban sufriendo una amputación en la actualidad. Gracias a la entrada en servicio de la unidad se espera mejorar el control de los pacientes. Porque la enfermedad es crónica, pero puede controlarse y evitar las consecuencias más severas, nos explica el jefe de angiología y cirugía vascular. Recordar que se calcula que el 9 por ciento de los asturianos padece diabetes, y hacer unos buenos cuidados es fundamental para no tener sustos.

Manuel Vallina nos explica que en la unidad participarán su servicio, traumatología, endocrinología, expertos en enfermedades infecciosas o una enfermera que es además podóloga. La actuación estará protocolizada y coordinada. La intención es tener la unidad en servicio a la vuelta de semana santa.

Vallina destaca el buen momento que vive el servicio de angiología y cirugía vascular de Cabueñes. "Somos referentes nacionales en varios campos", destaca. Ayuda tener un equipo joven y motivado, destaca.