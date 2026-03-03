SANIDAD

El hospital de Cabueñes abrirá una unidad del pie diabético

La nueva unidad del pie diabético del hospital de Cabueñes ofrecerá una respuesta multidisciplinar a los afectados. Hasta ahora el tratamiento se hacía de forma aislada en cada servicio, algo mucho menos eficaz. Con la entrada en servicio de la nueva unidad se estima que podrán evitarse el 80 por ciento de las amputaciones actuales.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque uno de cada cuatro pacientes con pie diabético acaban sufriendo una amputación en la actualidad. Gracias a la entrada en servicio de la unidad se espera mejorar el control de los pacientes. Porque la enfermedad es crónica, pero puede controlarse y evitar las consecuencias más severas, nos explica el jefe de angiología y cirugía vascular. Recordar que se calcula que el 9 por ciento de los asturianos padece diabetes, y hacer unos buenos cuidados es fundamental para no tener sustos.

Manuel Vallina nos explica que en la unidad participarán su servicio, traumatología, endocrinología, expertos en enfermedades infecciosas o una enfermera que es además podóloga. La actuación estará protocolizada y coordinada. La intención es tener la unidad en servicio a la vuelta de semana santa.

Vallina destaca el buen momento que vive el servicio de angiología y cirugía vascular de Cabueñes. "Somos referentes nacionales en varios campos", destaca. Ayuda tener un equipo joven y motivado, destaca.

