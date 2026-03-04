Concejalía de movilidad, tráfico y transporte público

La partida más importante va para EMTUSA. La empresa municipal de transportes gestiona más de 30 millones de euros, 16´5 de los cuales procede del ayuntamiento. Porque para que no fuese una empresa deficitaria los usuarios deberían pagar el doble como mínimo en el billete de autobús. Este año se reserva una cantidad importante para renovar la flota de vehículos, que supondrá la incorporación de 16 autobuses este año. Son 6 más de los que estaba previsto. Entre los nuevos vehículos que llegarán este año están los microbuses que prestarán servicio en la zona rural. No así los del barrio de Cimavilla. Pelayo explica que no podrán establecer la ruta hasta que se haya cambiado el firme.

En el presupuesto se reservan 250.000 euros para la zona de bajas emisiones de La Calzada. Se mantiene el compromiso de no multar ni restringir el acceso durante dos años y hasta que exista una alternativa al tráfico pesado que accede al Musel por Príncipe de Asturias. Pero hay que avanzar en la parte informativa. La ordenanza de ZBE estará culminada en breve. A Barcia le preguntamos además por esa propuesta de restringir el paso de camiones desde el Ayuntamiento.

Otro asunto que depende de su concejalía, pero que no moviliza presupuesto, es la zona azul. El edil nos adelanta que este año no habrá cambios en la zona ORA durante el verano. El cambio normativo se retrasará, dice. Y tampoco depende de él el aparcamiento disuasorio de la Avenida Portugal, que debería abrir este mes.

El contrato de semáforos se lleva casi 3 millones, el servicio de alquiler de bicicletas 500.000 euros.