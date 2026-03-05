CHARLA INTERGENERACIONAL

¡A la calle!

En la manifestación de la pasada semana que exigió soluciones para los accesos del tráfico pesado que entra al Musel se vio a gente joven. No es raro o poco frecuente ver que la juventud gijonesa se moviliza y sale a la calle. Es algo que ahora pueden hacer libremente y sin miedo. Hace años la situación era muy diferente, como hemos podido comprobar en la charla intergeneracional.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Yurena Sabio, como presidenta del Conseyu, está acostumbrada a salir a la calle a protestar. Lo ha vivido desde siempre en casa, donde también se han encargado de explicarle que cuando sus padres eran jóvenes salir a protestar era algo arriesgado. Elena Díaz lo confirma. Los grises en su época de juventud no era únicamente un color, aunque ella se quedase en la retaguardia. Había formas de organizarse y tratar de protestar, pero de forma menos expuesta.

Las circunstancias han cambiado. Ahora ya no te la juegas si sales a la calle a protestar, algo que antes implicaba a gente muy concienciada y politizada, pero es difícil conseguir que la juventud salga a la calle. Yurena cree que se debe a muchos factores, pero pide no olvidar que la movilización ha cambiado y las redes sociales también son un espacio combativo. Sin perder nunca la calle, dice, es una movilización diferente. Elena apunta también al efecto cansancio que se puede dar. Pese a todo, en la calle se pueden conseguir muchas cosas, coinciden ambas aunque con matices.

Un mes más tratamos de ver cómo evolucionan las cosas y cómo se ven las diferentes realidades desde una perspectiva de gente joven y de gente mayor.

